Coche bomba estalla frente a comisaría en Irlanda del Norte

El artefacto,detonó la noche del sábado mientras agentes evacuaban a residentes cercanos, informó el subjefe de policía Bobby Singleton

Un coche bomba explotó frente a una comisaría en Dunmurry, en las afueras de Belfast, en un ataque que la policía de Irlanda del Norte calificó como un intento de desestabilizar el proceso de paz establecido hace más de dos décadas.

El artefacto, elaborado a partir de un cilindro de gas comprimido, detonó la noche del sábado mientras agentes evacuaban a residentes cercanos, informó el subjefe de policía Bobby Singleton.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando dos hombres interceptaron a un repartidor, colocaron el explosivo en su vehículo y lo obligaron a conducir hasta la comisaría.

Singleton señaló que, aunque el dispositivo era de fabricación rudimentaria, su peligrosidad radicaba en su carácter imprevisible.

“Que un artefacto como éste haya sido desplegado contra la policía y tan cerca del público es una locura absoluta”, afirmó.

Condena y preocupación por la seguridad

El presidente de la Junta de Policía, Brendan Mullan, aseguró que el ataque tenía como objetivo causar el mayor daño posible tanto a los agentes como a la población civil.

“El uso de este tipo de violencia no tiene cabida en una sociedad comprometida con la paz”, subrayó, al tiempo que recordó el respaldo ciudadano a los Acuerdos de Viernes Santo, que pusieron fin en gran medida a décadas de conflicto en la región.

Este atentado se suma a otro ocurrido semanas atrás en Lurgan, donde la policía desactivó una bomba casera colocada en circunstancias similares, tras evacuar a decenas de viviendas.

Las autoridades consideran que estos ataques podrían estar vinculados a grupos republicanos disidentes que se oponen al proceso de paz y buscan generar temor en la población.

A pesar de la violencia esporádica, los Acuerdos de Viernes Santo siguen siendo el pilar fundamental que ha permitido mantener la estabilidad en Irlanda del Norte durante más de dos décadas.