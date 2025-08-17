Claudia llega a Guatemala para reunirse con el presidente Arévalo

Entre los principales temas que discutirán los gobernantes se encuentra la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó este viernes a Petén, en el norte de Guatemala, para un encuentro bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con el objetivo de dialogar sobre la seguridad fronteriza, entre otros temas de interés común.

"La visita de trabajo de la Presidenta de México @Claudiashein permitirá sostener diálogos de nivel técnico para coordinar temas de la agenda bilateral con Guatemala", informó el Gobierno de Guatemala en sus redes sociales.

Por su parte, la presidenta mexicana agradeció a través de X el recibimiento de Arévalo de León en Petén. "Fortalecemos la fraternidad y la prosperidad compartida", agregó.

Será la primera reunión entre los dos mandatarios, quienes tomaron posesión en 2024, y hasta el momento solo habían tenido conversaciones telefónicas previo al encuentro de este viernes.

Sheinbaum aterrizó esta mañana en el departamento de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, donde se llevará a cabo la reunión con Arévalo de León.

Los gobernantes tendrán un encuentro de aproximadamente una hora y posteriormente brindarán, según la planificación inicial, una rueda de prensa conjunta.

Después partirán a México, donde se celebrará una segunda reunión, en Campeche, con la presencia del primer ministro de Belice, Johnny Briceño.

Entre los principales temas que discutirán los gobernantes se encuentra la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos.