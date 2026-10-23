Circula a 292 km/h en puente de Lisboa y queda bajo investigación

El conductor se enfrenta a una multa de 500 euros y a la sanción accesoria de inhabilitación para conducir durante un período que puede llegar a los dos años.

Un radar detectó esta semana a un conductor circulando a 292 km/h en el puente Vasco da Gama, en el área metropolitana de Lisboa, informaron las autoridades portuguesas, quienes detallaron que el automóvil recorrió 8.4 kilómetros en 103 segundos.

Así lo confirmó el Automóvel Club de Portugal en un comunicado citando a la Guardia Republicana (GNR), que se encontraba realizando una operación de control cuando detectó, el pasado 19 de octubre, al automóvil circulando a esta velocidad.

Según la GNR, el coche, un Mercedes-Benz, recorrió 8.4 kilómetros en 103 segundos, entre dos puntos de control instalados en el puente Vasco da Gama a las 20:45 horas, superando en 172 km/h el límite legal, que es de 120 km/h.

El conductor se enfrenta a una multa de 500 euros y a la sanción accesoria de inhabilitación para conducir durante un período que puede llegar a los dos años.

Esta infracción detectada por la GNR se enmarca en la campaña 'Viaja sin prisas', en colaboración con varios cuerpos policiales y que se saldó con casi 13,000 infracciones por exceso de velocidad.