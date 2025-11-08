Cinco provincias de Cuba comienzan recuperación tras 'Melissa'

Las cinco provincias cubanas severamente afectadas por el paso del huracán Melissa comienzan a recuperar servicios, aunque las autoridades advirtieron que los daños son cuantiosos y la normalización tomará tiempo.
Melissa impactó Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo, dejando destrucción en infraestructura, inundaciones, comunidades aisladas y cortes prolongados de electricidad, agua potable y transporte.
Educación y transporte se reactivan gradualmente
La ministra de Educación informó que el 50% de las 2,117 escuelas dañadas ya están en condiciones de retomar clases. El sector transporte reportó reparación progresiva de carreteras, vías férreas, puentes, puertos y aeródromos.
Electricidad y agua, los frentes más críticos
El servicio eléctrico está restablecido para más de 170 mil clientes en Granma (70%), Las Tunas (97.8%) y Holguín (65%).
Santiago de Cuba mantiene la situación más compleja, solo al 13% por afectaciones severas en líneas de distribución.
En el suministro de agua, el abasto alcanza al 55% en esa entidad, pero en varias zonas continúa siendo abastecido con pipas ante la falta de energía para bombear.
Viviendas y agricultura, con pérdidas de alto impacto
Hasta ahora se contabilizan 76,789 viviendas dañadas; 4,743 con derrumbe total y más de 10,000 con colapsos parciales.
La agricultura reporta afectaciones en 78,700 hectáreas, principalmente plátano y café.
Más de 1.3 millones de personas fueron evacuadas o protegidas tras el impacto del meteoro categoría 3 que tocó tierra el 29 de octubre con vientos de hasta 200 km/h.