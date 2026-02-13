Cierre de espacio aéreo en El Paso crea confusión en México

El cierre del espacio aéreo por casi cuatro horas, presuntamente ordenado por una amenaza de drones que resultó ser confusa, dejó un rastro de vuelos cancelados

Lo que comenzó como una interrupción técnica en el Aeropuerto Internacional de El Paso el pasado miércoles se ha transformado en un incidente internacional que salpica a la Casa Blanca, al Congreso de EUA y al Gobierno de México.

El cierre del espacio aéreo por casi cuatro horas, presuntamente ordenado por una amenaza de drones que resultó ser confusa, ha dejado un rastro de vuelos cancelados y tensiones políticas en ambos lados de la frontera.

Un 'globo de helio' bajo fuego láser

La Administración Federal de Aviación (FAA) paralizó las operaciones comerciales y de carga, afectando a decenas de vuelos. Aunque la restricción fue retirada por una aparente orden de la Casa Blanca bajo el argumento de que no existía una "amenaza concreta", las versiones sobre el origen del incidente son contradictorias:

La versión del dron: Inicialmente, se vinculó el cierre a incursiones de aeronaves no tripuladas de carteles del narcotráfico.

El ensayo fallido: Reportes sugieren que se trató de un ensayo de láser antidrones que intentó derribar un objeto que resultó ser un simple globo de helio.

Esta disparidad de criterios ha provocado que analistas cuestionen la duración del cierre, señalando que incidentes similares en el pasado nunca habían paralizado la región por tanto tiempo.

'¿Malentendido o negligencia?'

La respuesta política en Washington no se ha hecho esperar. Legisladores de ambos partidos exigen una sesión informativa clasificada para esclarecer por qué las agencias federales no logran ponerse de acuerdo en su narrativa.