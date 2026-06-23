Cierran operativo sanitario por brote de hantavirus en EUA

Los ocho viajeros que permanecían bajo observación médica no desarrollaron la enfermedad durante el periodo de vigilancia.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron por concluido el operativo de vigilancia implementado tras un brote de hantavirus registrado en un crucero que navegó por el Atlántico Sur, luego de levantar la cuarentena de los últimos pasajeros que permanecían bajo observación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que ninguno de los ocho pasajeros que seguían en monitoreo desarrolló la enfermedad durante el periodo de vigilancia de 42 días, por lo que fueron autorizados a abandonar la instalación médica donde permanecían aislados.

Concluye monitoreo de pasajeros expuestos

La medida puso fin a una respuesta sanitaria que involucró a 18 ciudadanos estadounidenses que habían sido considerados como potencialmente expuestos al virus Andes, una variante poco común del hantavirus.

Los pasajeros fueron trasladados a una unidad especializada en Nebraska después de regresar a Estados Unidos procedentes del crucero MV Hondius, donde se detectó el brote.

Brote dejó tres personas fallecidas

El incidente sanitario ocurrido durante la travesía por el Atlántico Sur dejó tres fallecidos y generó preocupación entre las autoridades debido a las características del virus involucrado.

Además, el caso provocó controversia después de que el secretario de Salud, Robert Kennedy, ordenara mantener en cuarentena a una pasajera que se oponía a la medida preventiva.