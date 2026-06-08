Cierran Irak y Siria su espacio aéreo tras ataque iraní

La Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria anunció el cierre temporal del espacio aéreo en la zona sur por un periodo de 12 horas

La nueva escalada militar en Oriente Medio provocó que Irak y Siria anunciaran el cierre temporal de parte de su espacio aéreo luego de que Irán lanzara varias oleadas de misiles contra Israel en respuesta a los recientes bombardeos israelíes sobre zonas del sur de Beirut, en Líbano.

Las medidas fueron adoptadas por las autoridades aeronáuticas de ambos países ante el deterioro de las condiciones de seguridad en la región y el riesgo que representa el intercambio de ataques para la aviación civil.

Irak suspende operaciones aéreas durante 72 horas

La Autoridad de Aviación Civil de Irak informó que el espacio aéreo del país permanecerá cerrado durante 72 horas para todos los vuelos de entrada, salida y tránsito.

De acuerdo con el organismo, la decisión responde a una evaluación constante de la situación de seguridad derivada de las tensiones regionales y tiene como objetivo garantizar la protección de pasajeros, tripulaciones y operaciones aéreas.

Las autoridades iraquíes señalaron que la medida será revisada de manera permanente y que cualquier modificación será comunicada oportunamente a las aerolíneas y organismos correspondientes.

El cierre afecta una de las rutas utilizadas por diversas compañías aéreas que conectan Europa, Asia y Oriente Medio, por lo que se prevén ajustes operativos y posibles desvíos de vuelos mientras permanezca vigente la restricción.

Por su parte, la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria anunció el cierre temporal del espacio aéreo en la zona sur del país por un periodo inicial de 12 horas.

La disposición incluye además la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Damasco, principal terminal aérea siria, mientras las autoridades monitorean la evolución del conflicto.

El gobierno sirio indicó que la medida forma parte de un protocolo preventivo para reducir riesgos ante posibles incidentes relacionados con la actividad militar en la región.

Irán responde a bombardeos israelíes en Líbano

La decisión de ambos países se produjo después de que Irán lanzara misiles contra Israel como represalia por los ataques israelíes dirigidos contra el Dahye, los suburbios meridionales de Beirut considerados una zona de influencia del grupo chií Hizbulá.

La ofensiva representa uno de los episodios más delicados desde que Teherán advirtió que respondería si continuaban los bombardeos israelíes en territorio libanés, al considerar que el alto el fuego alcanzado con Estados Unidos en abril también debía contemplar la situación en Líbano.

Tras los lanzamientos, el Ejército iraní advirtió que cualquier nueva acción militar israelí contra su territorio o contra Líbano podría desencadenar una respuesta de mayor magnitud.

Aumenta la tensión en una región clave para el comercio energético

El intercambio de amenazas ocurre en un momento de alta sensibilidad geopolítica debido a los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita reducir la confrontación iniciada en febrero y garantice la estabilidad de rutas estratégicas para el suministro energético mundial.

Entre ellas destaca el estrecho de Ormuz, corredor marítimo por el que transita una parte significativa de las exportaciones globales de petróleo y gas natural.

Mientras continúan las tensiones, varios países de la región mantienen en observación sus sistemas de seguridad aérea ante el riesgo de una ampliación del conflicto que pueda afectar tanto a la aviación comercial como a la estabilidad regional.