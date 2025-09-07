Cientos se movilizan contra gobierno de Trump en Washington DC

Decenas de residentes salieron a las calles de la capital estadounidense para mostrar su inconformidad por las acciones implementadas contra los migrantes

Cientos de residentes de Washington, salieron a las calles para protestar por el acoso y la detención de migrantes por parte de la Guardia Nacional y otras agencias federales desplegadas por orden del presidente Donald Trump.

La protesta, convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, fue motivada por la presencia de tropas federales en la ciudad que han "acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar", según indicó la convocatoria.

"Miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias", recalcó el escrito.

Hace tres semanas, el presidente Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó alrededor de 800 efectivos de la Guardia Nacional, al citar una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973.

El mandatario republicano insiste en que su "campaña para desterrar los delitos" se debe a la "ola de crímenes" que, asegura, afecta a la ciudad, donde se han realizado más de 600 arrestos.

Autoridades locales, que han demandado a la Administración Trump, dicen en cambio que los crímenes violentos han disminuido un 26% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

Según una encuesta, aproximadamente 8 de cada 10 residentes se oponen a la Toma Federal de la Policía de D.C. y las patrullas de la Guardia Nacional.