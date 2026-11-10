Cientos de miles saludan a León XIV en las calles de Buenos Aires

Cientos de miles de personas recibieron este lunes a León XIV cuando se adentró en la avenida Libertador de Buenos Aires subido en el papa móvil, que le traslada a lo largo de 2.3 kilómetros hacia el altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles para presidir una misa.
Se espera que en este lugar se concentren hasta dos millones de personas, según han advertido la Iglesia y las autoridades. Sin datos oficiales todavía, se observa una multitud en la avenida Libertador que da idea de esa presencia masiva.
Sólo en su recorrido a Claypole, donde se ubica Cottolengo don Orione, residencia de personas con discapacidad que visitó el papa a primera hora y que está a unos 25 kilómetros de la capital, el pontífice encontró a unas 100,000 personas en el camino; y en la puerta, esperándole, otras 3,000, informó esta organización.
¡Gran recibimiento al #Papa a la llegada a la Misa en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires! ¡A falta de cifras oficiales más de un millón de personas sin duda! #ElPapaEnArgentina https://t.co/ORZ90o14yx— Eva Fernández (@evaenlaradio) November 9, 2026