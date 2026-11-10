Cientos de miles saludan a León XIV en las calles de Buenos Aires

Cientos de miles de personas recibieron al papa León XIV en Buenos Aires, donde recorrió 2.3 kilómetros en su papa móvil antes de celebrar una misa.

Cientos de miles de personas recibieron este lunes a León XIV cuando se adentró en la avenida Libertador de Buenos Aires subido en el papa móvil, que le traslada a lo largo de 2.3 kilómetros hacia el altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles para presidir una misa.

Se espera que en este lugar se concentren hasta dos millones de personas, según han advertido la Iglesia y las autoridades. Sin datos oficiales todavía, se observa una multitud en la avenida Libertador que da idea de esa presencia masiva.

Sólo en su recorrido a Claypole, donde se ubica Cottolengo don Orione, residencia de personas con discapacidad que visitó el papa a primera hora y que está a unos 25 kilómetros de la capital, el pontífice encontró a unas 100,000 personas en el camino; y en la puerta, esperándole, otras 3,000, informó esta organización.

¡Gran recibimiento al #Papa a la llegada a la Misa en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires! ¡A falta de cifras oficiales más de un millón de personas sin duda! #ElPapaEnArgentina https://t.co/ORZ90o14yx — Eva Fernández (@evaenlaradio) November 9, 2026