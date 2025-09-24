Científicos rechazan que paracetamol en el embarazo cause autismo

Científicos indican que el uso del paracetamol es generalmente seguro para las mujeres embarazadas y conveniente para tratar el dolor y la fiebre.

La mayoría de la comunidad científica rechaza que existan evidencias que vinculen el uso de paracetamol con el autismo, en contraste con lo afirmado este lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió limitar su consumo durante el embarazo al atribuirle un posible papel en esa condición.

"Consumir Tylenol (marca comercial de paracetamol) durante el embarazo puede estar asociado a un mayor riesgo de autismo. Tomar Tylenol no es bueno. Porque no es bueno, estamos recomendando seriamente que las mujeres limiten el uso del Tylenol durante el embarazo a no ser que sea médicamente necesario". Así arrancó el mandatario su intervención en una esperada conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que calificó la situación del autismo en Estados Unidos como una "crisis horrible".

El Gobierno anunció que la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitiría una nota a los médicos sobre el riesgo del paracetamol durante el embarazo y comenzaría el proceso para realizar un cambio de seguridad en la etiqueta.

HECHOS: Vincular el uso de paracetamol durante el embarazo con un mayor riesgo de autismo en niños carece de pruebas científicas sólidas, según advierten expertos y diversos estudios que refutan dicha correlación.

Sin pruebas sólidas

Durante el anuncio de Trump, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que asegura que el paracetamol es seguro y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo "son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud", según escribió el doctor Steven J. Fleischman, presidente de la organización.

La plataforma de divulgación Centro de Ciencia para los Medios (SMC, por sus siglas en inglés) publicó la reacción de siete expertos, incluidos farmacoepidemiólogos, farmacéuticos y genetistas, a las informaciones que habían adelantado el contenido de la intervención de Trump horas antes de que se produjeran.

Estos científicos coinciden en señalar que la evidencia científica más sólida no respalda el vínculo causal del uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo.

Los expertos resaltan la importancia de los hallazgos del estudio "Uso de acetaminofén durante el embarazo y riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual de los niños", publicado el 9 de abril de 2024 por un equipo sueco de investigación en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA).

En ese estudio, elaborado con datos de 2,4 millones de nacimientos entre los años 1995 y 2019, se señala que el uso del acetaminofén, o paracetamol, durante el embarazo "no se asoció con el riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual de los niños en los análisis de control de hermanos".

"Esto sugiere que las asociaciones observadas en otros modelos pueden haber sido atribuibles a la confusión", añade el estudio en referencia a investigaciones anteriores que sugieren esa correlación.

Los expertos citados por el SMC destacaron la alta calidad de este estudio y la relevancia de que incluyera un análisis con control de hermanos.

Una opción segura

Estos científicos indican que el uso del paracetamol es generalmente seguro para las mujeres embarazadas y conveniente para tratar el dolor y la fiebre.

En concreto, sobre el supuesto vínculo causal entre el uso del paracetamol durante el embarazo y el autismo, la profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido), Monique Botha, asegura que "hay muchos estudios que refutan esta correlación".

"No hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran que exista una relación causal y las conclusiones que se extraen en sentido contrario suelen estar motivadas, carecer de pruebas y no estar respaldadas por los métodos más sólidos para responder a esta pregunta. Estoy excepcionalmente segura de que no existe ninguna relación", remarca Botha.

Por su parte, la Fundación Científica para el Autismo niega que las evidencias existentes demuestren que existe un vínculo entre el paracetamol y el autismo, condición que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene su origen en diferentes factores, entre ellos los genéticos y ambientales.

En conclusión, no hay pruebas sólidas que permitan concluir que haya una relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el autismo, como explican las investigaciones científicas y los expertos.