Ciclón amenaza costa este de India; tocaría tierra este martes

La tormenta podría impactar Andhra Pradesh con vientos de hasta 120 km/h. Autoridades emitieron alerta roja en cinco distritos por lluvias extremas

La tormenta ciclónica Murasu avanza hacia la costa este de India y podría tocar tierra en el estado de Andhra Pradesh durante las primeras horas del próximo 3 de noviembre, con fuertes vientos y lluvias de intensidad extrema, informó este domingo el Departamento Meteorológico de India (IMD).

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades meteorológicas, el fenómeno se desplazará hacia el noroeste y atravesará la costa sur de Andhra Pradesh como una tormenta ciclónica severa, entre las localidades de Nellore y Narsapur.

Prevén vientos de hasta 120 kilómetros por hora

El IMD advirtió que Murasu podría generar vientos sostenidos de entre 100 y 110 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarían los 120 kilómetros por hora.

El impacto en tierra está previsto entre las 23:30 horas del 2 de noviembre y las 4:00 horas del día siguiente, de acuerdo con el horario local de India.

Ante las condiciones previstas, las autoridades emitieron una alerta roja para el 2 de noviembre en cinco distritos de Andhra Pradesh, donde se esperan precipitaciones extremadamente intensas.

Autoridades preparan medidas de emergencia

El jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, ordenó anticipar la preparación de personal y equipo para atender posibles afectaciones en las zonas consideradas vulnerables.

Asimismo, las autoridades del vecino estado de Odisha comenzaron a organizar sus propios preparativos de emergencia ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas afecten la región.

Sería el segundo ciclón en afectar la costa este india

La llegada de Murasu ocurriría apenas una semana después del paso de la tormenta Arnab, que dejó al menos cinco personas fallecidas y provocó inundaciones en miles de hectáreas de cultivos en Andhra Pradesh.

De cumplirse el pronóstico meteorológico, Murasu se convertiría en el segundo ciclón en impactar la costa este de India en un periodo de pocos días.