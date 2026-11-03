Ciberataques afectan congeladores de empresas en países de Europa

Ciberataques alteraron la temperatura de congeladores de 17 empresas en Países Bajos, en medio de ataques similares registrados en otros cinco países europeos.

Al menos 17 empresas de Países Bajos sufrieron durante la pasada noche un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración y congelación, cuyas temperaturas fueron modificadas de forma remota por piratas informáticos, según anunció este lunes el proveedor de equipos de refrigeración Danfoss.

Los establecimientos afectados son principalmente carnicerías y pequeñas tiendas de barrio, aunque la compañía no ha querido revelar sus nombres, y, por el momento, no se tiene constancia de que las grandes cadenas de supermercados neerlandesas hayan resultado afectadas.

Entre las instalaciones atacadas hay un almacén de productos congelados, donde los responsables descubrieron que la temperatura había pasado de los 20 grados bajo cero habituales a los 10 grados bajo cero, según explicó Danfoss a la televisión pública neerlandesa NOS.

La compañía no ha precisado si el ataque ha provocado pérdidas económicas o si alguno de los establecimientos afectados ha tenido que desechar alimentos tras las alteraciones de temperatura.

Los equipos atacados permiten controlar a través de internet la temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores comerciales, lo que facilita a los técnicos detectar y solucionar averías a distancia, y esta conexión ha sido aprovechada por piratas informáticos en los casos en los que los sistemas no contaban con las medidas de seguridad adecuadas.

Según Danfoss, los equipos afectados estaban conectados a redes no protegidas y utilizaban contraseñas predeterminadas, lo que permitió a los atacantes acceder a ellos y modificar su funcionamiento.

El incidente en Países Bajos coincide con una oleada de ataques informáticos contra sistemas de refrigeración de supermercados y otros establecimientos en varios países europeos, entre ellos Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia.

De momento no existen pruebas de que aquel incidente esté relacionado con los ataques contra los equipos de refrigeración.