Chris Wright descarta acuerdo nuclear con Irán

La disputa entre Estados Unidos e Irán comenzó hace más de seis meses y sus efectos ya alcanzan al mercado energético internacional

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reconoció que Washington podría no alcanzar un acuerdo nuclear con el actual Gobierno de Irán y advirtió que la alternativa sería continuar destruyendo la infraestructura que Teherán podría utilizar para desarrollar armas atómicas.

Las declaraciones se producen después de varios meses de negociaciones sin resultados definitivos y en medio de una nueva escalada militar que mantiene bajo presión el tránsito energético en el estrecho de Ormuz.

“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, afirmó Wright durante una entrevista realizada este domingo.

Acuerdo podría esperar a un nuevo Gobierno iraní

El funcionario aclaró que la posibilidad de alcanzar un pacto no está descartada permanentemente, pero consideró que las condiciones necesarias podrían presentarse hasta la llegada de una nueva administración en Irán.

Wright sostuvo que Estados Unidos continuará reduciendo las capacidades iraníes para producir armas nucleares y desarrollar los sistemas de misiles necesarios para transportarlas.

La postura representa un endurecimiento del discurso estadounidense frente a las negociaciones que Washington y Teherán han mantenido de manera directa e indirecta durante los últimos meses.

En junio, ambos países suscribieron un memorando de entendimiento que abrió una nueva etapa de diálogo y contempló medidas relacionadas con las reservas iraníes de uranio enriquecido, así como su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Sin embargo, las conversaciones no avanzaron hacia un acuerdo definitivo y persisten las diferencias sobre el enriquecimiento de uranio, el acceso de los inspectores internacionales y el futuro de las instalaciones nucleares iraníes.

Nuevos ataques elevan la tensión en el estrecho de Ormuz

Las declaraciones de Wright coincidieron con un nuevo intercambio de acusaciones entre ambos países. Irán aseguró haber atacado un buque estadounidense que intentaba ingresar al estrecho de Ormuz, pero las fuerzas estadounidenses negaron que alguna de sus embarcaciones hubiera sido alcanzada.

El episodio ocurrió después de que Estados Unidos atacara tres petroleros iraníes bajo el argumento de que sus fuerzas navales habían sido blanco de misiles balísticos. La sucesión de acciones militares volvió a incrementar la tensión en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Antes del conflicto, aproximadamente el 20 por ciento del petróleo comercializado internacionalmente transitaba por el estrecho de Ormuz. Las hostilidades y las restricciones a la navegación han reducido ese flujo y obligado a mantener presencia militar para proteger algunas embarcaciones.

Wright indicó que el promedio semanal de petróleo transportado por el estrecho supera actualmente los nueve millones de barriles diarios, todavía por debajo de los niveles registrados antes de la confrontación.

Conflicto presiona los precios de los combustibles

La disputa entre Estados Unidos e Irán comenzó hace más de seis meses y sus efectos ya alcanzan al mercado energético internacional y a los consumidores estadounidenses.

Durante el fin de semana del Día del Trabajo, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubicó alrededor de 4.14 dólares por galón, en un contexto marcado por la volatilidad en el estrecho y por cotizaciones del petróleo cercanas a los 90 dólares por barril.

El Gobierno estadounidense sostiene que trabaja para incrementar la producción y reducir los precios, mientras mantiene la presión económica y militar sobre Irán para impedir que desarrolle un arma nuclear.

Por ahora, la ausencia de avances diplomáticos deja abierto un escenario en el que Washington podría continuar con operaciones contra las instalaciones iraníes, mientras un eventual acuerdo quedaría condicionado a un cambio de postura o de Gobierno en Teherán.