Choques en Bolivia por protestas contra Rodrigo Paz

Protestas en Bolivia derivaron en enfrentamientos con policías mientras Rodrigo Paz anunció reducir su salario a la mitad

Una multitudinaria marcha en La Paz, capital política de Bolivia, derivó en enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines en medio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.

Las movilizaciones, que ya cumplen cuatro semanas, exigen la renuncia del mandatario centroderechista debido a la crisis económica que atraviesa el país andino, considerada la más grave en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal del gobierno, demandan aumentos salariales y responsabilizan a las autoridades por la distribución de gasolina de mala calidad que habría dañado miles de vehículos.

“Estamos enojados, porque nos ha mentido”, afirmó Félix Mamani, un minero de 47 años que aseguró haber apoyado con su voto a Rodrigo Paz.

Mineros y campesinos marcharon desde El Alto

La jornada comenzó con una movilización integrada por mineros, campesinos, choferes, obreros y otros trabajadores que descendieron desde la ciudad de El Alto hacia el centro de La Paz.

Durante la marcha, algunos manifestantes lanzaron consignas contra el gobierno y exigieron la renuncia inmediata del presidente.

Al llegar a la plaza de armas, grupos de huelguistas intentaron avanzar hacia las oficinas presidenciales, pero fueron contenidos por cientos de policías antimotines que utilizaron gases lacrimógenos.

Los manifestantes respondieron con piedras, palos, petardos y cilindros recortados de dinamita. Al menos una decena de personas fueron detenidas.

En la zona, vendedores ambulantes ofrecían cubrebocas y vinagre para disminuir los efectos del gas lacrimógeno.

Durante las manifestaciones también se denunciaron hechos violentos registrados el sábado, cuando policías y militares intentaron desbloquear rutas hacia La Paz y El Alto para permitir el paso de alimentos y combustible.

Aunque inicialmente lo negó, el gobierno confirmó este lunes la muerte de una persona durante esos enfrentamientos.

“Lamentamos que haya sucedido. Ahora esperamos que se complete la investigación”, declaró José Luis Gálvez, vocero presidencial, quien aseguró que se ordenó a las fuerzas de seguridad no utilizar armas letales.

Paz reduce su salario para intentar calmar crisis

En un acto realizado en la ciudad de Sucre, Rodrigo Paz anunció que reducirá en 50% su salario y el de sus ministros como parte de un esfuerzo para enfrentar la crisis.

“Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%”, afirmó.

Sin embargo, la medida fue considerada simbólica y no forma parte de las principales exigencias de los manifestantes.

El gobierno boliviano acusó al expresidente Evo Morales de estar detrás de las movilizaciones con el objetivo de desestabilizar el orden democrático.

Morales, quien permanece prófugo por un caso relacionado con presunta trata de una menor, pidió el domingo convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días.

Rodrigo Paz reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones sociales, aunque descartó negociar con grupos que recurran a la violencia.

Estados Unidos y varios países latinoamericanos expresaron respaldo al gobierno boliviano. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva también sostuvo una conversación telefónica con Paz para manifestarle apoyo y ofrecer ayuda humanitaria.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con una huelga convocada por la Central Obrera Boliviana y actualmente existen cerca de medio centenar de bloqueos carreteros en distintas regiones del país.

La escasez de medicamentos, gasolina y alimentos afecta principalmente a La Paz y El Alto, mientras otras ciudades presentan menores niveles de desabasto.

“¿Qué queremos? ¡Que renuncie! ¿Cuándo? ¡Ahora!”, corearon manifestantes durante la marcha.