Choques contra oposición dejan 48 muertos en Sudán del Sur

Estos combates entre las autoridades y las fuerzas izquierdistas provocaron que solo cuatro soldados del Ejército resultaran heridos

Al menos 48 personas sin vida y más de 140 heridas es el saldo del choque entre el Ejército del presidente Salva Kiir y las fuerzas opositoras de Sudán del Sur.

"El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición lanzó un ataque repentino contra nuestra posición, pero nuestras fuerzas respondieron de inmediato y lograron repelerlos", informó el gobernador de Alto Nilo.

De acuerdo con el mandatario estatal, estos enfrentamientos comenzaron el sábado por la tarde, cuando los combatientes de la oposición, atacaron por sorpresa una de las bases de la Fuerza de Defensa del Pueblo, cerca de la frontera con Etiopía.

Precisó que la mayoría de las víctimas formaban parte del bando opositor, mientras que en sus filas, solo cuatro soldados resultaron heridos.

Por estos hechos, el gobernador James Koang pidió que ambas fuerzas cesaran los combates y lleguen a una posible negociación de paz.

El repunte de la violencia se dio cuando 250 soldados murieron a causa de los ataques perpetrados en el pasado mes de marzo. El Gobierno de Sudán del Sur vinculó al vicepresidente suspendido y líder de la oposición Riek Machar.

La defensa del funcionario cesado reconoció que:

"cualquier veredicto sobre el vicepresidente tendrá un impacto significativo en el frágil proceso de paz de Sudán del Sur". detalló.

Kiir, de 73 años, lleva en el poder desde la independencia de Sudán del Sur en 2011, y planea presentarse a los comicios de 2026.