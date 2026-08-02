Choque entre taxi y furgoneta deja 4 muertos en Ecuador

Un choque frontal entre un taxi y una furgoneta en Quinindé, Ecuador, dejó cuatro personas muertas y 12 heridas. Equipos de rescate atendieron la emergencia

Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras doce resultaron lesionadas tras un accidente vial registrado durante la madrugada de este sábado en el municipio de Quinindé, ubicado en la provincia de Esmeraldas, en la costa de Ecuador.

Colisión entre un taxi y una furgoneta

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que recibió el reporte del percance en las primeras horas del día.

De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por los organismos de emergencia, el siniestro ocurrió debido a un choque frontal entre un automóvil utilizado como taxi y una furgoneta.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.

Despliegan operativo de rescate

Tras el impacto, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate para liberar y evacuar a las personas involucradas en el accidente.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública coordinó el envío de ambulancias adicionales para trasladar a los heridos a distintos centros médicos, donde reciben atención especializada.

Según el reporte emitido por las instituciones de respuesta, el saldo inicial del accidente es de cuatro personas fallecidas y doce lesionadas. Las autoridades señalaron que la información permanece sujeta a actualización conforme avancen las investigaciones y se consoliden los reportes oficiales.