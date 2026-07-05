Choque entre miniván y un camión deja siete muertos en Lima

Un accidente entre una miniván de pasajeros y un camión de carga en la región de Lima dejó siete fallecidos y ocho heridos

Un accidente entre una miniván de pasajeros y el tráiler de un camión de mercancías dejó un saldo de siete personas fallecidas y ocho heridas en la Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Barranca, en la región de Lima.

La cifra de víctimas mortales aumentó este sábado luego de que uno de los heridos muriera en el hospital a consecuencia de las lesiones sufridas en la colisión.

El impacto partió en dos la miniván

Según informó la agencia estatal Andina, el percance ocurrió la noche del viernes en el distrito de Supe, ubicado a unos 180 kilómetros de Lima, cuando una miniván que cubría la ruta Huacho-Barranca, con 20 pasajeros a bordo, chocó contra un vehículo de carga que transportaba 20 toneladas de nitrato de amonio.

La fuerza del impacto fue tal que la unidad de transporte de pasajeros quedó partida en dos, lo que complicó las labores de rescate, de acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca, Óscar Paredes.

Los equipos de emergencia también implementaron protocolos especiales y aislaron la zona debido al riesgo de posibles reacciones químicas provocadas por el derrame de la carga que transportaba el tráiler.

Entre las víctimas hay un juez

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados a la morgue central del hospital de Barranca. Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor de la miniván, que se dirigía hacia Huacho.

Asimismo, este sábado falleció en el hospital el juez de la corte de Huara, Galileo Galilei Mendoza, debido a la gravedad de las lesiones traumáticas que sufrió durante el accidente.

Peritos de la división policial de tránsito de Supe y Barranca quedaron a cargo de las investigaciones para determinar si la tragedia fue provocada por una falla humana o por un desperfecto mecánico.