Choque entre autobús y camión deja ocho muertos en Brasil

Equipos de emergencia y agentes de la Policía Rodoviaria Federal desplegaron un operativo en la zona para rescatar a sobrevivientes.

Al menos ocho personas murieron y seis más resultaron heridas luego de un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un camión de carga registrado durante la mañana de este domingo en el estado brasileño de Minas Gerais.

El accidente ocurrió sobre la carretera federal BR-251, a la altura del kilómetro 236, en el municipio de Santa Cruz de Salinas, al norte de Brasil. De acuerdo con reportes de las autoridades, el impacto entre ambas unidades provocó un incendio casi inmediato que consumió gran parte de los vehículos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informaron que varios de los fallecidos quedaron atrapados entre la estructura metálica mientras las llamas avanzaban rápidamente tras la colisión.

Fuego complicó labores de rescate

Equipos de emergencia y agentes de la Policía Rodoviaria Federal desplegaron un operativo en la zona para rescatar a sobrevivientes y atender a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Las autoridades señalaron que la circulación en ambos sentidos de la carretera permanece cerrada mientras continúan los trabajos periciales y el retiro de los vehículos siniestrados.

Hasta el momento no se han confirmado las causas que originaron el accidente, aunque las investigaciones ya fueron iniciadas por las autoridades brasileñas.