Choque en carretera de Perú deja cinco muertos en Ica

Un accidente de tránsito entre una camioneta y un automóvil dejó cinco personas fallecidas en la carretera Panamericana sur, en la región de Ica

Un accidente de tránsito entre una camioneta y un automóvil dejó cinco personas fallecidas en la carretera Panamericana sur, en la región de Ica, en la costa sur de Perú. Las víctimas viajaban en el automóvil involucrado en el choque, informó la Policía Nacional a medios locales.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 352 de esta vía, donde elementos policiales acordonaron el área mientras esperaban la llegada del fiscal de turno para realizar las diligencias correspondientes y autorizar el levantamiento de los cuerpos.

Las cinco víctimas viajaban en un station wagon

De acuerdo con los primeros reportes, las personas fallecidas se trasladaban desde la ciudad de Ica hacia el extremo sur del país cuando el vehículo en el que viajaban chocó de frente contra una camioneta.

El conductor de la camioneta sufrió golpes a consecuencia del impacto. Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no precisa mayores detalles sobre su estado de salud.

Investigan las causas del accidente en Perú

Especialistas de criminalística acudieron al lugar para recabar evidencias que permitan reconstruir cómo ocurrió la colisión y establecer las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.

La investigación deberá determinar las circunstancias que provocaron el choque frontal y si existieron factores como exceso de velocidad o maniobras imprudentes.

La carretera Panamericana sur es una importante ruta de conexión en Perú y registra un flujo constante de automóviles y camiones de carga pesada. La circulación a altas velocidades y las maniobras riesgosas figuran entre los factores asociados a accidentes en esta vía, de acuerdo con el reporte original.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el siniestro que dejó cinco personas muertas en la región de Ica.