Choque de un camión y una furgoneta dejan 12 muertos en Ecuador

Un accidente entre un camión y una furgoneta en la provincia de Santa Elena provocó la muerte de 12 personas y dejó un herido

Al menos doce personas perdieron la vida y una más resultó herida tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, ubicada en la costa suroeste del país.

De acuerdo con información del servicio de emergencias 911, el siniestro ocurrió alrededor de las 04:14 horas locales en la entrada de la comuna Zapotal, cuando un camión impactó de frente contra una furgoneta que transportaba pasajeros.

Luego de la colisión, el camión volcó y comenzó a incendiarse. Según reportes de la Comisión de Tránsito de Ecuador, la furgoneta quedó atrapada debajo de la pesada unidad, lo que agravó las consecuencias del accidente.

Las autoridades señalaron que diez de las víctimas murieron calcinadas debido al fuego que se propagó tras el choque, mientras que otras dos personas fallecieron a consecuencia de la fuerza del impacto.

Conductor del camión resultó herido

El único sobreviviente reportado hasta el momento es el conductor del camión, identificado como Víctor S.O., quien sufrió lesiones y fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

En las labores de atención participaron elementos de la Comisión de Tránsito de Ecuador, personal del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena y una ambulancia del peaje cercano.

Los equipos de rescate trabajaron para controlar y extinguir el incendio generado por el accidente, además de asegurar la zona mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Las autoridades continúan recabando información para determinar las causas que provocaron el choque entre ambas unidades.