Dos trenes de pasajeros chocaron cerca de la Estación Central de Praga. Las autoridades investigan las causas del accidente

La colisión entre dos trenes de pasajeros en las inmediaciones de la Estación Central de Praga dejó un saldo de 46 personas lesionadas, cuatro de ellas de gravedad, durante la mañana de este martes 17 de noviembre.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando ambas unidades circulaban a baja velocidad y chocaron sobre un puente ubicado a pocos metros de la estación. Hasta el momento, las causas del impacto no han sido esclarecidas, informó la emisora Radio Praga.

El ministro de Transportes de República Checa, Ivan Bednarik, calificó el incidente como un accidente grave y señaló que la prioridad de las autoridades es garantizar la atención de las personas afectadas.

Cuatro pasajeros presentan lesiones de gravedad

El portavoz de los servicios médicos de emergencia, Karel Kirs, informó que varias personas sufrieron heridas que ponen en riesgo sus funciones vitales.

"Varias personas han resultado gravemente heridas con riesgo de fallo en sus funciones vitales", declaró el representante de los servicios de emergencia.

Las labores de rescate concluyeron a media mañana, de acuerdo con información de la Policía difundida en redes sociales. Posteriormente, investigadores policiales e inspectores ferroviarios comenzaron las diligencias para establecer las circunstancias y los motivos que provocaron la colisión.

Bednarik agradeció la intervención de los equipos de emergencia y expresó sus deseos de recuperación para los pasajeros lesionados.

"Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor", manifestó el ministro, citado por Radio Praga.

Accidente afecta conexiones ferroviarias en Praga

El choque también provocó alteraciones en decenas de conexiones ferroviarias. Aunque el servicio en la Estación Central comenzó a reanudarse parcialmente hacia el mediodía, la compañía estatal Ferrocarriles Checos (ČD) advirtió que podrían continuar las complicaciones en la circulación.

"Las operaciones se estabilizarán gradualmente. Mientras tanto, les rogamos que prevean posibles retrasos", comunicó el operador ferroviario.

La empresa también anunció que ofrecerá indemnizaciones a los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales ocasionados durante el accidente.