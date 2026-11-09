Choque de trenes deja al menos 64 heridos en Giza, Egipto

Para atender a los pasajeros afectados, las autoridades desplegaron 52 ambulancias, encargadas de las labores de evacuación y traslado

Al menos 64 personas resultaron heridas tras la colisión de dos trenes de pasajeros en la región de Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza, ocurrida este domingo. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron el Ministerio de Salud y Población y los Ferrocarriles Nacionales de Egipto.

El accidente ocurrió en la línea ferroviaria El Cairo-Asuán, a unos 59 kilómetros al sur de la capital, cerca del cruce de Gerza, entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa.

De acuerdo con un comunicado de la compañía ferroviaria, el tren número 134, del servicio 'Tahya Misr', que cubría la ruta entre Giza y Fayum, chocó contra la parte trasera del tren número 2010, que viajaba de El Cairo a Asuán.

Trasladan a 64 heridos a hospitales de Egipto

El Ministerio de Salud y Población informó que 54 de los lesionados fueron trasladados al Hospital de Al Wasta, mientras que los otros diez recibieron atención médica en el Hospital de Al Ayat.

Ante la emergencia, el ministro de Salud y Población, Jaled Abdel Ghaffar, ordenó mantener en alerta máxima los centros sanitarios de las provincias de Giza y Beni Suef.

Para atender a los pasajeros afectados, las autoridades desplegaron 52 ambulancias, encargadas de las labores de evacuación y traslado.

Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil, equipos de emergencia ferroviaria y fuerzas de seguridad. La zona fue acordonada para facilitar las operaciones de rescate.

Fiscalía investiga las causas del choque ferroviario

Los Ferrocarriles Nacionales de Egipto enviaron grúas y equipos especializados para retirar los restos del accidente y desplazar los vagones afectados, con el objetivo de restablecer la circulación en ambos sentidos de la línea El Cairo-Asuán.

Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la colisión.

Especialistas técnicos inspeccionarán el lugar, analizarán las condiciones en las que circulaban ambos trenes y recabarán testimonios para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales.

Egipto registra antecedentes de accidentes ferroviarios

El accidente vuelve a poner de manifiesto los problemas de seguridad que afectan al sistema ferroviario egipcio, donde se han registrado numerosos siniestros durante los últimos años.

Entre los factores que históricamente han contribuido a estos incidentes se encuentran el deterioro de las infraestructuras, las deficiencias en los sistemas de señalización y las dificultades para garantizar el mantenimiento de las vías y del material ferroviario.

Entre los accidentes más graves registrados recientemente en el país destaca la sucesión de dos siniestros ocurridos en marzo de 2021, ambos con alrededor de una veintena de muertos y centenares de heridos.