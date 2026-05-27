Choque de tren y autobús deja 4 muertos en Bélgica

Cuatro personas, incluidos dos menores, murieron tras el choque entre un tren y un autobús escolar en el norte de Bélgica.

Una colisión entre un autobús escolar y un tren de alta velocidad dejó cuatro personas muertas y cinco menores heridos en el norte de Bélgica, informaron este martes las autoridades.

El accidente ocurrió durante la hora punta de la mañana en un paso a nivel cercano a la localidad de Buggenhout, a unos 30 kilómetros al noroeste de Bruselas.

Entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del minibús, una persona acompañante y dos menores de 12 y 15 años, confirmó Lisa De Wilde, portavoz de la fiscalía de Flandes Oriental.

Los cinco niños heridos fueron trasladados a hospitales y se reportan en estado grave.

Autoridades investigan las causas

Las autoridades señalaron que la causa del accidente aún no ha sido determinada y que investigadores revisan grabaciones de cámaras de seguridad y toman declaraciones de testigos.

“Lo que sí sabemos es que la barrera estaba bajada y la luz roja estaba encendida”, explicó De Wilde durante una conferencia de prensa.

La portavoz de la Policía Federal, An Berger, indicó que aparentemente el conductor del autobús atravesó la barrera ferroviaria antes del impacto.

El operador ferroviario belga Infrabel aseguró que el cruce funcionaba correctamente y detalló que las imágenes de seguridad muestran que el autobús seguía en movimiento cuando fue embestido por el tren.

El tren viajaba a alta velocidad

Según Infrabel, el tren circulaba a aproximadamente 120 kilómetros por hora cuando se acercó al cruce y no tuvo tiempo de frenar.

“El impacto fue extremadamente violento”, declaró el portavoz de la empresa ferroviaria, Frédéric Sacré, a la televisión pública RTBF.

En el lugar del accidente, el autobús quedó volcado y con la parte frontal completamente destruida, mientras especialistas forenses realizaban las diligencias correspondientes.

Se estima que alrededor de 100 personas viajaban en el tren y ninguna resultó herida.

Suspenden tráfico ferroviario en la zona

Tras el accidente, el tráfico ferroviario fue suspendido temporalmente y se habilitaron servicios alternos de autobuses para los pasajeros afectados.

Funcionarios locales guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, expresó en redes sociales su “gran tristeza” por el accidente y envió condolencias a las familias afectadas.