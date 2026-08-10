Choque de miniván y tráiler deja 9 muertos en Perú

Nueve personas murieron y seis resultaron heridas tras el choque de una miniván contra un tráiler en Cusco, al sur de Perú

Al menos nueve personas murieron y seis resultaron heridas tras un accidente registrado durante la madrugada de este sábado en una zona rural de la carretera que conecta las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, en el sur de Perú.

El choque ocurrió alrededor de las 02:00 horas en la jurisdicción del distrito de Pallpata, en la provincia de Espinar, Cusco, cuando una miniván que transportaba pasajeros impactó contra la parte trasera de un tráiler.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que provocaron la colisión.

Seis personas resultaron heridas

Elementos de la Policía Nacional del Perú y equipos de rescate localizaron en el sitio a nueve personas sin vida.

Entre las víctimas se encuentra el conductor de la miniván, identificado como Raúl Huamaní Enríquez, de 36 años. También fallecieron tres mujeres y cinco hombres que viajaban como pasajeros y cuya identidad aún no había sido establecida.

Los seis sobrevivientes, un hombre y cinco mujeres, fueron trasladados inicialmente a un hospital de Espinar. Debido a la gravedad de las lesiones, dos de ellos fueron posteriormente trasladados a la ciudad de Arequipa para recibir atención médica.

La miniván viajaba hacia Arequipa

De acuerdo con información difundida por la agencia oficial Andina, el vehículo de pasajeros habría salido del distrito de Chalhuahuacho, en Apurímac, y atravesaba territorio de Cusco con destino a la región de Arequipa.

El accidente ocurrió en una zona rural de una de las rutas que conectan estas regiones del sur peruano.

Tras el accidente, agentes de la Policía permanecieron en el lugar junto con representantes del Ministerio Público, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el choque.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que llevaron a la miniván a impactar contra la parte posterior del vehículo de carga y establecer las posibles responsabilidades.