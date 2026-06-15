Choque de helicópteros en Río deja seis muertos

Una colisión entre dos helicópteros en pleno vuelo provocó una tragedia en Río de Janeiro, Brasil, al dejar un saldo de al menos seis personas fallecidas

Una colisión entre dos helicópteros en pleno vuelo provocó una tragedia este domingo en Río de Janeiro, Brasil, al dejar un saldo de al menos seis personas fallecidas y severos daños materiales en una zona residencial.

El incidente ocurrió a las 8:59 horas en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, cuando ambas aeronaves colisionaron en el aire y se precipitaron a tierra en un área cercana a un complejo comercial.

Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, mientras que el segundo se desplomó a unos 100 metros de distancia.

Equipos de emergencia localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de una de las aeronaves, mientras que una sexta víctima fue hallada posteriormente en el otro helicóptero.

De acuerdo con los reportes, todas las personas fallecidas eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas.

Incendio y daños materiales

El choque provocó una fuerte explosión en el aire, seguida de un incendio de grandes proporciones que alcanzó una estación de carga de vehículos eléctricos.

El fuego generó una reacción en cadena que destruyó al menos 20 automóviles, mientras densas columnas de humo fueron visibles desde varios kilómetros a la redonda.

Testigos señalaron que el estruendo sacudió la zona y generó escenas de pánico entre los habitantes, además de daños en ventanas, balcones y estructuras cercanas por la caída de fragmentos metálicos.

Elementos de bomberos, policía y protección civil acordonaron el área para controlar el incendio y permitir las labores de rescate y remoción de escombros, incluyendo protocolos especiales por el manejo de baterías de litio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las rutas de vuelo de las aeronaves.

Especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos ya realizan peritajes para determinar las causas del accidente en un espacio aéreo frecuentado por vuelos turísticos y ejecutivos.