Chocan aviones sobre pista de aterrizaje en Nueva York

LaGuardia uunto con el John F. Kennedy, suspendieron los vuelos programados este viernes por las consecuencias del cierre de Gobierno en EUA

Saldo blanco fue el resultado del choque de dos aviones comerciales reporado en el aeropuerto de LaGuardia la noche del viernes, durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos por el cierre del Gobierno en Estados Unidos.

El vuelo 580 de United Airlines, que aterrizó procedente de Chicago, chocó contra la cola del 434 que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston.

Este incidente provocó que los pasajeros de ambos vuelos fueran desembarcados debido a la cancelación del vuelo hacia Texas.

Tanto LaGuardia, enfocado al tráfico doméstico, como el John F. Kennedy suspendieron los despegues programados ante la falta de controladores.

Existe la posibilidad de que dichos controladores pierdan un mayor número de personal debido a la excesiva carga de trabajo que están soportando sin sueldo de por medio.

Recordemos que el Senado de Estados Unidos continúa sin aprobar el presupuesto propuesto por los republicanos para levantar el cierre del Gobierno.