Chocan aviones militares durante show en base aérea en Idaho

Las imágenes también muestran a varios tripulantes descendiendo con paracaídas segundos después de la colisión, de los cuales se desconoce su estado de salud.

Dos aviones de combate de la Fuerza Aérea de EUA colisionaron este domingo durante un espectáculo aéreo realizado en la base de Mountain Home, en Idaho, lo que provocó una movilización de equipos de emergencia y el cierre temporal de las instalaciones militares.

La base aérea informó mediante una publicación en Facebook que el accidente ocurrió durante el evento denominado “Gunfighter Skies”, efectuado a unos tres kilómetros al noroeste del complejo militar.

Videos captan momento del impacto en el aire

En grabaciones difundidas en redes sociales se observa el momento en que ambas aeronaves chocan en pleno vuelo antes de precipitarse al suelo, generando una gran nube de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Las imágenes también muestran a varios tripulantes descendiendo con paracaídas segundos después de la colisión, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado el número de personas involucradas ni su estado de salud.

Autoridades mantienen investigación abierta

La base de Mountain Home, sede del Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea de EUA y conocida como los ‘Gunfighters’, señaló que el acceso permanecerá restringido hasta nuevo aviso mientras continúan las investigaciones.