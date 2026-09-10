Choca tren contra camión en Polonia; reportan un muerto y heridos

Una persona murió y 20 resultaron heridas, siete de gravedad, tras chocar un tren de pasajeros contra un camión en un paso a nivel de Polonia.

Una persona murió y al menos 20 resultaron heridas, siete de ellas de gravedad, tras la colisión de un tren de pasajeros contra un camión en un paso a nivel en la localidad polaca de Sokolniki Suche, en la región polaca de Mazovia.

El siniestro ocurrió a las 9:25 hora local en la línea ferroviaria número 22, en el tramo entre Wolanów y Przysucha.

El convoy PKP Intercity «Koziołek», que realizaba la ruta entre Lublin Główny y Szczecin Główny con unos 120 pasajeros a bordo, embistió al vehículo pesado cuando éste cruzaba por el paso a nivel, que cuenta con señales luminosas.

A causa del impacto, la locomotora volcó de lado y el primer vagón descarriló.

Entre los heridos graves figuran el chófer del camión, el maquinista y cuatro pasajeros, quienes fueron trasladados a centros hospitalarios de Radom, Opoczno y Kielce, con uno de ellos evacuado en helicóptero del servicio de rescate aéreo (LPR).

Según declaraciones al citado medio del portavoz de los bomberos de Mazovia, el brigadier Łukasz Darmofalski, el siniestro pudo haber sido aún más grave de haber volcado el convoy, pero "afortunadamente, casi todos los vagones permanecieron dentro de la vía y sólo la locomotora quedó inclinada hacia un lado".

En el lugar del suceso se encuentra desplegado un amplio efectivo policial junto a más 30 bomberos, diez ambulancias y dos helicópteros.

Las causas exactas del impacto permanecen bajo investigación de la Fiscalía Regional de Przysucha y la Comisión Estatal de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

El tráfico en la línea entre Tomaszów Mazowiecki y Radom Główny quedó suspendido, mientras que un centenar de pasajeros no heridos fueron trasladados en autobús a un centro comunitario en Skrzynno acondicionado por el municipio de Wieniawa.