Choca buque de carga contra puente sobre el río Delaware

El impacto impidió cerrar el puente Tacony-Palmyra y provocó su cierre vehicular y peatonal; hasta 76,200 vehículos lo cruzan diariamente.

Un buque de carga chocó el jueves contra un puente sobre el río Delaware, lo que interrumpió el tránsito entre Palmyra, Nueva Jersey, y Filadelfia, informó un legislador de Pensilvania.

La colisión ocasionó que el puente Tacony-Palmyra, de 1,115 metros de longitud, no pudiera cerrarse, lo que derivó en un gran embotellamiento en el lado de Filadelfia, indicó el representante estatal Ed Neilson en un comunicado de prensa. No se han reportado heridos, agregó.

Identifican al buque que chocó contra el puente

La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que el buque de carga se encuentra fondeado en una instalación de la empresa de infraestructura energética Kinder Morgan en Bristol, Pensilvania, donde un equipo de inspección se encuentra en el lugar. El servicio de guardacostas indicó que el navío es el Strategic Alliance, de 180 metros de eslora, que fue construido en 2013 y navega bajo la bandera de Singapur.

El puente levadizo estaba abierto para que los barcos pasaran en el momento de la colisión, ocurrida aproximadamente a las 1:15 de la tarde, según la Guardia Costera. Después permaneció abierto porque otra embarcación necesitaba pasar, y ahora ha vuelto a bajar.

Puente registra tránsito de miles de vehículos

El puente de acero permite el paso de vehículos a lo largo de la Ruta 73 entre Palmyra y el vecindario de Tacony, en el noreste de Filadelfia. Tiene tres carriles para vehículos, dos en dirección a Filadelfia y uno hacia Nueva Jersey. Estimaciones de 2025 muestran que hasta 76,200 vehículos lo cruzan cada día.

Nadie respondió el teléfono el jueves por la tarde en la Comisión de Puentes del Condado de Burlington, que es propietaria del puente y se encarga de operarlo y darle mantenimiento. Un mensaje grabado señaló que el puente está cerrado al tránsito vehicular y peatonal hasta nuevo aviso, y que se proporcionaría una actualización para la hora pico de la tarde.

Reportan condiciones aceptables en la estructura

El puente de peaje Tacony-Palmyra, que fue inaugurado en 1929, se encuentra en estado “aceptable”, según los datos del Inventario Nacional de Puentes de 2026 de la Administración Federal de Carreteras publicados este otoño.

Los inspectores determinaron que la plataforma del puente Tacony-Palmyra está en buenas condiciones, la subestructura se encuentra en condición aceptable y la superestructura —el componente que absorbe la carga del tráfico en circulación— también es aceptable.