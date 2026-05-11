China y EUA retomarán negociaciones comerciales en Corea del Sur

La reunión ocurre después de la tregua comercial pactada entre Washington y Pekín tras meses de guerra arancelaria entre las dos mayores economías del planeta

En medio de un escenario internacional marcado por tensiones económicas y estratégicas, China y Estados Unidos volverán a sentarse a negociar esta semana en Corea del Sur, en una reunión considerada clave antes de la esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping.

El viceprimer ministro chino He Lifeng, principal representante económico de Pekín en las conversaciones con Washington, encabezará la delegación china que participará este miércoles en consultas económicas y comerciales con funcionarios estadounidenses en Seúl.

La reunión se llevará a cabo apenas un día antes de la visita oficial que Trump realizará a China, prevista para los próximos 14 y 15 de mayo, aunque el Gobierno chino aún no confirma oficialmente las fechas del viaje.

Buscan fortalecer la tregua comercial entre las dos potencias

El Ministerio de Comercio de China informó que el encuentro en Corea del Sur fue acordado entre ambas partes y tendrá como base los acuerdos alcanzados previamente por Trump y Xi Jinping durante su reunión celebrada en octubre pasado en la ciudad surcoreana de Busan.

Según el comunicado oficial, las negociaciones estarán enfocadas en temas económicos y comerciales considerados prioritarios para ambos países, incluyendo aranceles, acceso a mercados, restricciones tecnológicas y comercio bilateral.

La reunión ocurre después de la tregua comercial pactada entre Washington y Pekín tras meses de guerra arancelaria entre las dos mayores economías del planeta.

Aquella pausa permitió abrir nuevas mesas de diálogo para discutir temas sensibles como la exportación de tierras raras, las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses, energía y aeronaves, además de mecanismos para equilibrar el déficit comercial de Estados Unidos.

Scott Bessent viajará a Asia antes de llegar a Pekín

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que iniciará una gira por Asia antes de participar en la cumbre entre Trump y Xi.

De acuerdo con el funcionario, el lunes viajará primero a Japón, donde sostendrá reuniones con la primera ministra Sanae Takaichi y representantes empresariales para analizar la relación económica entre Tokio y Washington.

Posteriormente se trasladará a Corea del Sur, donde sostendrá el miércoles un encuentro con He Lifeng antes de continuar rumbo a Pekín.

Bessent calificó la próxima reunión entre Trump y Xi Jinping como una cumbre “histórica”, debido al impacto que podría tener sobre la estabilidad económica global y la relación entre ambas potencias.

Las negociaciones continúan tras reuniones previas en París

Las conversaciones entre China y Estados Unidos no son nuevas. En marzo pasado, ambas delegaciones sostuvieron una ronda de negociaciones en París encabezada también por He Lifeng y Scott Bessent, con participación del representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

En aquella ocasión, ambas partes calificaron las reuniones como “constructivas” y abordaron temas relacionados con el comercio agrícola, exportaciones estratégicas y posibles mecanismos permanentes para gestionar la relación económica bilateral.

Entre las propuestas discutidas destacó la posibilidad de crear una especie de “junta de comercio” que permita coordinar y supervisar los intercambios entre las dos economías más importantes del mundo.

La nueva reunión en Seúl será observada de cerca por mercados internacionales y analistas económicos, debido a que cualquier avance o retroceso en la relación entre China y Estados Unidos podría impactar directamente en el comercio global y en la estabilidad financiera internacional.