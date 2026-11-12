China sanciona casi 4 mil cuentas por suplantar famosos con IA

China eliminó más de 47 mil contenidos y sancionó casi 4 mil cuentas por usar inteligencia artificial para suplantar a famosos y difundir engaños.

Los reguladores de Internet de China realizaron recientemente una campaña de limpieza en la red contra el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) para suplantar a famosos que se saldó con la eliminación de más de 47,000 contenidos y la imposición de sanciones a casi 4,000 cuentas por engañar al público.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC), el principal regulador de Internet del país, difundió estas cifras, de las que se hicieron eco medios locales este martes, y pidió a las plataformas de todo el país que asuman mayor responsabilidad y adopten medidas más eficaces para evitar el mal uso de la IA.

La CAC dio a conocer varias cuentas de WeChat -una aplicación similar a WhatsApp, que está bloqueado en China- que habían utilizado la IA para falsificar imágenes de famosos, sintetizar voces o hacer un uso indebido de fotografías de personajes públicos y de sus familiares con el fin de promocionar productos y atraer espectadores.

También señaló cuentas que difundían bulos, entre ellos informaciones falsas sobre la salud de famosos, y precisó que todas ellas habían sido sancionadas.

El organismo cita el caso de la actriz Wu Yue, quien habría publicado un video en redes en el que decía que un internauta había usado la IA para falsificar su rostro y clonar su voz con el fin de promocionar un suero facial.

Durante el último año, los reguladores de Internet chinos han llevado a cabo varias campañas para perseguir el "uso indebido" de la IA, tras la expansión que ha vivido esta tecnología en el país y en otras partes del mundo.