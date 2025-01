China recibe el año de la serpiente, símbolo de sabiduría

Unos 1,400 millones de chinos dijeron adiós al año del dragón y dieron desde anoche la bienvenida al año de la serpiente, que simboliza la sabiduría o la buena fortuna en el zodíaco tradicional y que comienza hoy con celebraciones familiares en todo el país.

Este 2025 es el turno de la serpiente de madera, un símbolo relacionado con el encanto, la inteligencia y la creatividad, aunque también con el secretismo o la astucia.

Pese a su mala fama en Occidente, para los chinos la serpiente es un símbolo sagrado: una leyenda tradicional china cuenta que Nüwa y Fuxi, que tenían cabezas humanas pero cuerpos de serpiente, fueron los creadores de la humanidad. Y, además, el símbolo está relacionado con el mitológico dragón tanto que su nombre en el zodíaco es precisamente "pequeño dragón".

La celebración comienza con la cena de la 'Nochevieja china', con los famosos 'jiaozi' (empanadillas al vapor) como estrella, y la famosa gala anual retransmitida por la televisión estatal CCTV, donde el protagonismo este año se lo llevaron unos robots humanoides que se han hecho virales en redes tras ejecutar un baile regional.

Happy Lunar New Year of 2025!🧧



祝大家在新的一年里龙蛇起舞,稳步前行!🐍



This year’s 2025 Chinese New Year Gala featured 20 robots dressed in floral vests performing a traditional dance from Northeast China 👀



Pretty fun to watch - tech meets tradition in the coolest way! 🔥 pic.twitter.com/8efcCUovJb