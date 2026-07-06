China prueba un misil balístico lanzado desde un submarino

China realizó el lanzamiento de prueba de un misil balístico desde un submarino nuclear en el Pacífico Sur; Nueva Zelanda expresó preocupación

El Ejército de China llevó a cabo este lunes el lanzamiento de prueba de un misil balístico de largo alcance desde uno de sus submarinos de propulsión nuclear en el océano Pacífico Sur, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

De acuerdo con el reporte, el misil fue disparado a las 12:01 horas y transportaba una ojiva ficticia, como parte de un ensayo militar.

Nueva Zelanda fue notificada horas antes

El Gobierno de Nueva Zelanda confirmó que recibió un aviso por parte de China pocas horas antes de que se realizara el lanzamiento.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores neozelandés, Winston Peters, manifestó la preocupación de su país por este tipo de actividades militares en la región.

"Parece que, pese a nuestras añejas preocupaciones sobre este tipo de actividad, China llevó a cabo la prueba a las pocas horas de informarnos", declaró Peters en un comunicado citado por The Associated Press.

Ensayo militar en el Pacífico Sur

Hasta el momento, las autoridades chinas no han ofrecido más detalles sobre el alcance del ensayo ni sobre el tipo específico de misil utilizado.

El lanzamiento ocurre en un contexto de creciente atención internacional sobre las actividades militares de China en la región del Pacífico, donde diversos países han expresado en ocasiones anteriores su preocupación por el incremento de maniobras estratégicas.