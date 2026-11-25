El programa de Shenzhou-24 incluye 90 proyectos científicos y tecnológicos en áreas como ciencias de la vida, física de fluidos, combustión y medicina espacial

China abrió una nueva etapa en su programa espacial tripulado al lanzar la Shenzhou-24 con dos astronautas chinos y el pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, primer extranjero que viaja en una de sus misiones rumbo a la estación Tiangong. Su participación incorpora investigaciones pakistaníes sobre materiales, alimentos y sistemas de soporte vital en el espacio.

La nave despegó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan a las 08:18 horas del miércoles 25 de noviembre en China, equivalentes a las 18:18 del martes 24 en el centro de México. Un cohete Larga Marcha-2F la colocó en la órbita prevista.

Ali, de 40 años, acompaña al comandante Tang Hongbo, de 51, y al ingeniero de vuelo Wu Yi, de 39. El lanzamiento constituye el primer vuelo conjunto de astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa tripulado del país.

Un debut pakistaní con tareas científicas en Tiangong

Como especialista de carga útil, Ali instalará muestras y equipos y realizará experimentos durante una estancia breve. Entre sus tareas figura una investigación con cianobacterias fotosintéticas, microorganismos cuyo estudio puede contribuir al desarrollo de sistemas para regenerar oxígeno y retirar dióxido de carbono en futuras misiones.

La participación pakistaní también contempla proyectos sobre materiales ligeros para protección frente a radiación, compuestos capaces de reparar pequeñas grietas y los efectos del entorno espacial sobre semillas de quinua. Se trata de objetivos de investigación, cuyos resultados deberán evaluarse después de los experimentos.

Ali se preparó durante aproximadamente siete meses en China. El entrenamiento incluyó procedimientos de emergencia, operación de equipos científicos, coordinación con sus compañeros y aprendizaje de instrucciones técnicas en chino.

Tras completar su visita, el astronauta pakistaní tiene previsto regresar a la Tierra en la Shenzhou-23, como parte del relevo de tripulaciones.

La misión contempla 90 experimentos y pruebas tecnológicas

El programa de Shenzhou-24 incluye 90 proyectos científicos y tecnológicos en áreas como ciencias de la vida, materiales, física de fluidos, combustión y medicina espacial. Esa agenda corresponde al conjunto de la misión, no únicamente a la estancia de Ali.

Los trabajos abarcan estudios sobre los efectos del ambiente espacial en procesos como el envejecimiento vascular, además de investigaciones relacionadas con prevención de incendios en microgravedad y nuevas tecnologías para vehículos espaciales.

Para Wu Yi y Ali, esta es su primera experiencia de vuelo espacial. Tang Hongbo, en cambio, participó en las expediciones Shenzhou-12 y Shenzhou-17 y se prepara para convertirse en el primer astronauta en visitar Tiangong tres veces.

El plan anunciado contempla un acoplamiento automatizado con el puerto delantero del módulo central Tianhe. Hasta la información disponible, se había confirmado la entrada en órbita de la nave, pero no la conclusión de esa maniobra.