China lanza la misión Shenzhou 23 rumbo a su estación espacial

La nave transporta a tres astronautas hacia Tiangong, incluida la primera persona originaria de Hong Kong en participar en una misión espacial china

China lanzó este domingo la nave espacial Shenzhou 23 con tres astronautas a bordo rumbo a la estación espacial Tiangong, en una misión que contempla que uno de los tripulantes permanezca un año completo en el espacio.

El despegue se realizó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el noroeste del país asiático, en medio de los preparativos de Pekín para concretar su primer alunizaje tripulado hacia 2030.

Una tripulación con presencia histórica de Hong Kong

La misión está encabezada por el comandante Zhu Yangzhu y lo acompañan Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, identificada también por las autoridades como Li Jiaying.

Lai hizo historia al convertirse en la primera astronauta originaria de Hong Kong en participar en una misión espacial china.

La especialista cuenta con un doctorado en informática forense y nació y creció en la excolonia británica.

Las autoridades chinas informaron que uno de los integrantes de la misión permanecerá durante un año completo en la estación espacial Tiangong.

El objetivo principal será analizar la adaptación humana y los límites físicos y psicológicos en vuelos espaciales de larga duración.

De concretarse, la permanencia sería una de las más largas realizadas de manera individual fuera de la Tierra.

La tripulación de Shenzhou 23 también sustituirá a los astronautas de la misión Shenzhou 21, quienes han permanecido más de 200 días en la estación espacial china.

Durante su estancia, los nuevos tripulantes desarrollarán experimentos científicos y proyectos relacionados con tecnología y software.

China acelera su programa espacial

El lanzamiento forma parte del crecimiento acelerado del programa espacial chino en los últimos años.

China desarrolló la estación Tiangong después de quedar prácticamente excluida de la Estación Espacial Internacional debido a preocupaciones de seguridad nacional planteadas por Estados Unidos.

La estación Tiangong, cuyo nombre significa “Palacio Celestial”, recibió a su primera tripulación en 2021 y se ha convertido en una pieza central de la estrategia espacial de Pekín.

Actualmente, Estados Unidos y China mantienen una fuerte competencia en exploración espacial.

Mientras la NASA busca llevar astronautas nuevamente a la Luna en 2028, el gobierno chino trabaja para concretar su primera misión lunar tripulada en 2030.

El programa Shenzhou también enfrentó recientemente una situación de emergencia, luego de que una misión especial tuviera que rescatar a astronautas que quedaron varados en Tiangong debido a daños en una nave espacial.