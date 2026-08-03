China evacúa a casi 88 mil personas por fuertes lluvias

Durante las últimas 24 horas, las precipitaciones alcanzaron gran parte del centro y sur de Shaanxi, con lluvias fuertes o torrenciales en numerosos distritos

Las lluvias intensas que afectan a la provincia de Shaanxi, en el centro de China, obligaron a las autoridades a trasladar preventivamente a 87 mil 987 personas ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Las evacuaciones comenzaron el jueves y continuaron durante el fin de semana conforme las precipitaciones se extendieron por amplias zonas de la región, habitada por cerca de 39 millones de personas.

Entre la mañana del domingo y la de este lunes fueron movilizados otros 18 mil 63 habitantes, principalmente de comunidades consideradas vulnerables por su cercanía con ríos, laderas y áreas susceptibles a inundaciones repentinas.

Lluvias elevan el nivel de 27 ríos

Durante las últimas 24 horas, las precipitaciones alcanzaron gran parte del centro y sur de Shaanxi, con lluvias fuertes o torrenciales en numerosos distritos. En siete de ellos, los acumulados superaron los 100 milímetros.

El temporal provocó crecidas en 27 ríos de la provincia, aunque hasta el último balance disponible no se habían confirmado víctimas ni daños materiales de consideración.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre cauces, embalses, carreteras y comunidades montañosas, además de recorridos para detectar posibles desprendimientos de tierra o afectaciones en la infraestructura.

China mantiene alerta naranja por precipitaciones

El Centro Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta naranja por lluvias intensas en distintas regiones de China, ante la previsión de nuevos episodios de precipitaciones fuertes y tormentas.

El pronóstico contempla lluvias torrenciales en sectores del centro, norte, suroeste y sur del país, con acumulaciones locales que podrían alcanzar entre 250 y 260 milímetros.

Las autoridades pidieron reforzar las inspecciones en zonas de riesgo, suspender actividades al aire libre cuando las condiciones lo requieran y atender las órdenes de evacuación emitidas por los gobiernos locales.

Temporada de lluvias mantiene bajo presión a varias provincias

El nuevo episodio ocurre en medio de un verano marcado por tifones, inundaciones y deslizamientos en distintas partes de China. Durante las últimas semanas, las emergencias meteorológicas han provocado muertes, desplazamientos preventivos y daños en viviendas, carreteras y redes de transporte.

Los servicios meteorológicos también vigilan la evolución del tifón Dolphin, que todavía se encuentra alejado de las aguas chinas y mantiene una trayectoria incierta hacia el entorno marítimo oriental del país.

Mientras continúen las precipitaciones, los equipos de emergencia permanecerán desplegados en Shaanxi para supervisar el nivel de los ríos, apoyar a las comunidades evacuadas y responder ante posibles inundaciones o desastres geológicos.