China eleva a 558 desaparecidos por riada en frontera con Nepal

La catástrofe se produjo este miércoles, cuando un flujo de lodo y rocas originado en territorio nepalí alcanzó la zona del paso fronterizo de Gyirong

El número de desaparecidos en territorio chino tras la violenta riada registrada en el condado tibetano de Gyirong (suroeste), en la frontera con Nepal, aumentó de 265 a 558, de los que 260 son extranjeros, según un nuevo balance difundido este jueves por el medio estatal CCTV.

El recuento mantiene en tres el número de fallecidos en el lado chino de la frontera y señala que los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a dos habitantes de la población de Resuo, situada en la zona afectada.

La catástrofe se produjo este miércoles, cuando un flujo de lodo y rocas originado en territorio nepalí alcanzó la zona del paso fronterizo de Gyirong, en la prefectura tibetana de Shigatse, provocando cortes de comunicaciones y graves dificultades de acceso.

Las autoridades chinas intensificaron este jueves las labores de búsqueda con medios aéreos. La región militar del Tíbet envió en la mañana local dos helicópteros desde Lhasa, capital tibetana, hacia Gyirong para realizar reconocimientos de la zona afectada, coordinar las operaciones de rescate y participar en otras tareas de emergencia, según CCTV.

Asimismo, la Fuerza Aérea del Mando de Teatro Occidental de las fuerzas armadas chinas movilizó un avión de transporte Y-20 con destino al Tíbet y organizó a efectivos del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) para participar en las operaciones conjuntas de búsqueda y auxilio, según la agencia estatal Xinhua.

En las primeras horas posteriores al desastre, más de 150 miembros del EPL y de la Policía Armada fueron desplegados hacia la zona, aunque el terreno, la lluvia, los daños en las infraestructuras y el riesgo de nuevos desprendimientos dificultaron el avance de los equipos terrestres, según medios estatales.

Las autoridades fronterizas informaron en las últimas horas de la evacuación de 369 habitantes de varias poblaciones situadas en un radio de 14 kilómetros del puerto de Gyirong hacia zonas consideradas más seguras.

El desastre afecta también gravemente a Nepal, donde el último balance disponible sitúa en 157 los fallecidos. Las autoridades nepalíes mantienen además sin contacto a centenares de personas, entre ellas 384 turistas, de los que 291 son extranjeros y 93 nepalíes.

Con los tres fallecidos confirmados por China, la cifra de muertos a ambos lados de la frontera asciende hasta el momento a 160.