China dice que fue EUA 'quien empezó' guerra comercial

China afirmó este miércoles que fue Estados Unidos "quien empezó" la guerra comercial y que si Washington quiere dialogar debe "dejar de usar las amenazas y el chantaje", en respuesta a la Casa Blanca, que ayer señaló que le corresponde a China "dar el primer paso para llegar a un acuerdo arancelario".

"Es Estados Unidos quien empezó con los aranceles y China se ha limitado a tomar represalias para defender sus derechos e intereses. China ha sido muy clara: si EE.UU. quiere dialogar debe hacerlo desde el respeto, y debe dejar de usar máxima presión, amenazas y chantajes", dijo el portavoz de Exteriores Lin Jian en rueda de prensa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló ayer que le corresponde a China "dar el primer paso para llegar a un acuerdo arancelario" y que la pelota está "en el tejado" de Pekín.

Según Lin, la posición de China sobre la guerra arancelaria "ha sido clara e inequívoca" desde un principio.

"No hay ganadores en las guerras comerciales. China no quiere esta guerra pero no le asusta luchar", indicó.

La guerra comercial desatada por Trump se intensificó el pasado 2 de abril con el anuncio de "aranceles recíprocos" para el resto del mundo, una medida que rectificó una semana después ante las caídas de los mercados y el encarecimiento de la financiación de la deuda estadounidense.

Pero a la vez que suavizaba su ofensiva con la mayoría de países aplicando un arancel generalizado del 10 %, decidió incrementar los gravámenes a China por haber respondido con represalias.

Así, Washington ha impuesto un 145 % de gravámenes totales a las importaciones chinas y Pekín ha elevado los suyos sobre productos estadounidenses hasta el 125 %.

Aunque EE. UU. decidió dejar numerosos productos tecnológicos chinos sin gravar, Trump anunció aranceles para semiconductores que se aplicarán "en un futuro próximo".

Por su parte, China ha instado a Washington a que cancele "por completo" todos los gravámenes que impuso y reiterado que "el proteccionismo no tiene salida".

Entretanto, Pekín nombró este miércoles a un nuevo representante para sus negociaciones comerciales, Li Chenggang, en sustitución de Wang Shouwen, quien había participado en negociaciones comerciales con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump.

Li, de 58 años y quien será también viceministro de Comercio, cuenta con décadas de experiencia en la gestión de negociaciones internacionales y anteriormente se desempeñó como embajador del país asiático ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra.

