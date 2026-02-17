China concede entrada sin visa a Reino Unido y Canadá

China permitirá a ciudadanos de Reino Unido y Canadá ingresar a su territorio sin necesidad de visa a partir de este martes, ampliando a 79 el número de países beneficiados con esta medida.
La decisión forma parte de una estrategia para reactivar el turismo y fortalecer los intercambios comerciales, tras la ampliación progresiva del programa en los últimos dos años.
Estancias de hasta 30 días
Con esta disposición, los visitantes podrán permanecer hasta 30 días en territorio chino por motivos de negocios, turismo, programas de intercambio, así como para visitar a familiares y amigos.
La mayoría de los países europeos ya contaba con esta facilidad, además de algunas naciones de América Latina, el Sudeste Asiático y Oriente Medio.
Exenciones parciales para otros países
Ciudadanos de países como Estados Unidos e Indonesia pueden ingresar sin visa por un máximo de 10 días, siempre que se encuentren en tránsito hacia un tercer país y cuenten con boleto de salida confirmado.
La medida ha sido bien recibida por directivos empresariales y turistas internacionales, quienes consideran que el proceso tradicional de solicitud de visa para China suele ser complejo y prolongado.