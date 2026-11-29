La reacción oficial se produce en un contexto de ruptura de canales formales entre las autoridades continentales y el oficialismo taiwanés

El Gobierno chino advirtió este domingo que la "reunificación" con Taiwán constituye una tendencia histórica "inevitable", al pronunciarse sobre unas elecciones locales en las que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) obtuvo diez de las veintidós alcaldías en juego, el doble de las conseguidas en 2022.

Un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, sostuvo que los cambios políticos en la isla no modifican el rumbo de fondo que atribuye a la relación entre ambas partes.

“Por mucho que cambie el panorama político de la isla, no podrá alterar la dirección y la tendencia del desarrollo de las relaciones a través del estrecho. Mucho menos podrá frenar la gran tendencia histórica de que la patria debe reunificarse y se reunificará inevitablemente”.

Postura de Pekín hacia el PDP y Lai Ching-te

La reacción oficial se produce en un contexto de ruptura de canales formales entre las autoridades continentales y el oficialismo taiwanés. Pekín rechaza mantener diálogo con el PDP, agrupación de tendencia soberanista que gobierna la isla desde 2016.

Asimismo, el Ejecutivo chino califica al actual presidente taiwanés, Lai Ching-te, como "independentista" y "saboteador de la paz", manteniendo su rechazo frontal a la línea política de la dirigencia en Taipéi tras el repunte del partido gobernante en las urnas locales.