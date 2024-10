China advierte a Taiwán con nuevas maniobras militares

El Ejército chino puso fin a una jornada de ejercicios militares cerca de Taiwán, que según Pekín, se trató de una advertencia contra los "actos separatistas" de las fuerzas proindependencia de la isla.

Las maniobras, que incluyeron simulaciones de bloqueos y tomas de puertos clave, provocaron condenas por parte de los gobiernos de Taiwán y Estados Unidos, elevando aún más la tensión en la región.

Durante los ejercicios, el Ministerio de Defensa taiwanés informó que el Ejército chino desplegó 125 aeronaves, marcando un récord en cuanto a la cantidad de incursiones diarias desde que comenzaron este tipo de operaciones en 2022.

Además, se detectó la presencia de 17 buques de la Armada y otras embarcaciones oficiales chinas cerca de la isla principal y sus archipiélagos periféricos.

