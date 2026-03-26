China acusa a México de imponer barreras por aranceles

Pekín concluye que los gravámenes a productos sin tratados de libre comercio, afectan el comercio y elevan tensiones en la relación bilateral

El Ministerio de Comercio de China concluyó que los aranceles impuestos por México a productos provenientes de países sin tratados de libre comercio, entre ellos China, constituyen “barreras al comercio y la inversión”.

La determinación se dio tras una investigación iniciada en septiembre de 2025, conforme a la legislación comercial china.

De acuerdo con un comunicado oficial, la evaluación se realizó bajo la Ley de Comercio Exterior y el reglamento sobre investigaciones de barreras comerciales, concluyendo que las medidas mexicanas afectan el flujo de comercio internacional.

Desde el inicio de la pesquisa, Pekín había señalado que la política respondía a una lógica “proteccionista”.

México defiende política comercial

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que los aranceles no están dirigidos específicamente contra China, sino que aplican de manera general a países con los que México no mantiene acuerdos comerciales.

En diciembre, el Senado mexicano aprobó un paquete de aranceles que van del 5 % al 50 % sobre más de mil 400 productos, incluyendo sectores como el textil, aluminio y plásticos, con entrada en vigor desde el 1 de enero de 2026.

La medida ha generado fricciones entre ambas economías en un contexto marcado por el creciente escrutinio de Estados Unidos sobre la presencia de empresas chinas en la región.

Además, ocurre en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un proceso clave para la relación comercial en América del Norte.

En febrero, el viceministro chino de Comercio, Li Chenggang, sostuvo reuniones con autoridades mexicanas en Pekín para abordar la relación bilateral y las medidas comerciales.

Hasta el momento, el gobierno chino no ha detallado qué acciones tomará tras emitir este dictamen, aunque reiteró su expectativa de que México corrija lo que considera prácticas unilaterales.