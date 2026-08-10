China activa alerta roja por llegada del tifón Dolphin

El tifón Dolphin amenaza el este de China con vientos de 160 km/h; provocó evacuaciones masivas y cancelación de cientos de vuelos.

Las autoridades chinas emitieron este domingo una alerta roja, el nivel más alto, ante la llegada del tifón Dolphin, del que se espera que toque tierra en zonas de las provincias de Zhejiang y Fujian.

Hacia las 10:00 hora local de China, Dolphin se encontraba a unos 215 km al este de la ciudad costera de Wenzhou, en Zhejiang, con vientos de más de 160 kilómetros por hora, y se prevé que vaya desplazándose en dirección oeste a lo largo del domingo a una velocidad de entre 20 y 25 km/h, según indicó en su página web el Centro Meteorológico Nacional del país asiático.

Así, el organismo declaró la alerta por fuertes vientos en diversas partes del este de China, con especial énfasis en la desembocadura del río Yangtsé, y por lluvias torrenciales en las dos mencionadas provincias, en la megalópolis oriental de Shanghái y en las cercanas regiones de Jianxi, Anhui y Jiangsu.

En algunas zonas del centro y el este de Zhejiang se registrarán lluvias "extremadamente torrenciales", de entre 250 y 500 milímetros.

En las últimas horas, casi 99,000 personas fueron reubicadas en Fujian hasta la tarde de este sábado, y se ha decretado la cancelación de rutas de ferry y el regreso a puerto de barcos pesqueros.

Por su parte, en la zona costera de Shanghái, azotada ya por fuertes vientos y lluvias intensas, las autoridades planean hacer lo propio con unos 103,000 residentes, con cientos de refugios temporales ya preparados.

También se han suspendido cientos de vuelos, el 60 % del total hasta la noche de este sábado, y esperaba anular más de un millar.

Otros aeropuertos de la región también se han visto afectados.

En Zhejiang, el Gobierno provincial también declaró su máximo nivel de alerta; se podría ordenar la suspensión de actividades en grupo al aire libre, de las clases o incluso del trabajo y el transporte.

Ante las fuertes lluvias, en múltiples zonas de las regiones afectadas se han desplegado equipos de seguimiento por los riesgos de inundaciones repentinas o de deslizamientos de tierra.

El jefe de pronóstico, Xu Yinglong, aseguró que Dolphin, el decimotercer tifón del año, podría traer vientos más fuertes y lluvias más intensas que Bavi, que golpeó en julio.