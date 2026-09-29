Chile detiene a siete presuntos integrantes del grupo PCC

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público por delitos relacionados con tráfico de drogas y asociación criminal

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo este lunes a siete personas presuntamente vinculadas con el Primeiro Comando da Capital (PCC), durante un operativo desplegado en diferentes regiones del país para desarticular la primera célula formal de la organización brasileña detectada en territorio chileno.

Las capturas forman parte de la Operación Sintonía 1533, desarrollada en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur después de una investigación que se extendió durante aproximadamente dos años.

El procedimiento alcanzó a un total de 20 personas relacionadas con la causa. Siete fueron detenidas durante las diligencias de este lunes, mientras que otras 13 ya permanecían recluidas en cárceles chilenas y serán investigadas por su posible participación en la estructura.

Operativo incluyó viviendas y centros penitenciarios

Las diligencias fueron realizadas durante la madrugada por personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI e incluyeron allanamientos en domicilios y centros penitenciarios ubicados en distintas zonas de Chile, desde Arica hasta la región del Biobío.

Cinco de las nuevas detenciones se concretaron mediante órdenes judiciales y otras dos en flagrancia, después de que los agentes localizaran elementos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Durante los procedimientos fueron aseguradas armas, dinero en efectivo y aproximadamente tres kilogramos de cocaína. Entre los objetos localizados también habría armas de alto calibre que serán sometidas a peritajes para determinar su procedencia y posible utilización en otros delitos.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público por delitos relacionados con tráfico de drogas y asociación criminal. Las personas que ya cumplen condenas podrían enfrentar una reformalización por los nuevos antecedentes reunidos durante la investigación.

Integrantes habrían sido incorporados formalmente al PCC

Las autoridades investigan si los sospechosos fueron “bautizados” como miembros de la organización brasileña. Dentro del PCC, este procedimiento representa la incorporación formal de una persona a la estructura y su compromiso de respetar las reglas internas del grupo.

La pesquisa también busca determinar si los involucrados participaban en células especializadas en el tráfico de drogas, manejo de recursos, tráfico de armas o trata de personas.

Uno de los presuntos integrantes identificados permanece prófugo y es investigado por su posible participación en el asesinato de un carabinero ocurrido el pasado 27 de agosto. Las autoridades mantienen las diligencias para localizarlo.

Teléfonos incautados en Brasil revelaron conexión chilena

Los primeros antecedentes sobre la presencia del PCC en Chile surgieron en 2022, cuando autoridades brasileñas incautaron teléfonos y documentos durante allanamientos realizados en cárceles del estado de São Paulo.

El análisis de los dispositivos reveló conversaciones con números telefónicos chilenos y registros de personas que presuntamente habían sido reclutadas para facilitar la expansión de la organización. Esta información fue compartida con las autoridades chilenas y permitió iniciar seguimientos y cruces de datos policiales y penitenciarios.

La investigación contó con intercambio de información entre autoridades chilenas, la Policía Federal de Brasil y organismos estadounidenses como la DEA y el FBI. El ministro de Seguridad de Chile, Martín Arrau, destacó que esta coordinación permitió identificar a personas que buscaban consolidar una estructura criminal dentro del país.