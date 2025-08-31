Chile detiene a dos estadounidenses con armas en aeropuerto

Policía de Chile detuvo en el aeropuerto de Santiago a dos estadounidenses que intentaban ingresar con pistolas, municiones y piezas de armamento sin permiso

La Policía de Chile informó el viernes que detuvo a dos pasajeros de nacionalidad estadounidense cuando intentaban ingresar al país con pistolas, municiones y otras piezas de armamento sin autorización en el aeropuerto de Santiago.

En un comunicado, la institución explicó que las dos mujeres, que viajaban desde Atlanta, en Estados Unidos, fueron interceptadas la víspera por agentes de la Aduana y detectives del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto, quienes encontraron en sus equipajes de bodega una pistola Smith & Wesson modelo Springfield 9 milímetros, dos cargadores de ocho municiones (aunque sin municiones en su interior), una funda y caja de seguridad transportadora y una pistola marca Glock.

Además, los viajeros portaban un cargador de 10 municiones y 72 municiones de 9 milímetros, entre otras piezas de armamento. Todos estos artículos, cuyo transporte debe cumplir con las regulaciones locales y exige permisos específicos, no contaban con “su certificado o documentos para autorizar su porte, traslado o tenencia, ni su internación al territorio nacional”, agregó la policía.

En el interior de la maleta los agentes detectaron igualmente cuatro contenedores de resina de marihuana y un cigarro artesanal de marihuana, para los cuales las mujeres tenían un certificado estadounidense que autorizaba su consumo medicinal. Sin embargo, el documento no es válido para la importación a Chile, donde el uso y posesión del cannabis no está penalizado para el consumo personal, pero sí su venta y producción.

“Durante la entrevista realizada por los detectives ambas ciudadanas manifestaron que las armas son de protección y de oficio peluqueras caninas”, precisó la nota de la policía, sin brindar mayores detalles sobre las razones del viaje de las pasajeras a Chile.

Tras pasar por una audiencia judicial preliminar en Santiago el viernes, una de las mujeres fue liberada, mientras la segunda quedará detenida temporalmente hasta que el tribunal decida en una sesión el próximo lunes el curso de la investigación en su contra.

El director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, detalló en declaraciones a los periodistas que los operadores de la terminal aérea se identifican a través de las imágenes de rayos X “unos equipajes sospechosos” cuando las implicadas intentaban ingresar al país sudamericano en un vuelo procedente de Estados Unidos.