Cheeto con forma de Pokémon se vende por 87,840 dólares

Se presenta un Cheeto Flamin’ Hot de 7.6 centímetros de largo con forma del Pokémon Charizard, fijado a una tarjeta personalizada de Pokémon y encapsulado en una caja de almacenamiento de tarjetas transparente, indica la descripción de la subasta.

La casa de subastas Goldin dio la pieza por vendida el domingo por el precio de 87,840 dólares.

Fue descubierto y preservado inicialmente en algún momento entre 2018 y 2022 por 1st & Goal Collectibles.

El Cheeto ganó popularidad en las plataformas de redes sociales a finales de 2024”.

Según el anuncio, hubo 60 ofertas por la fritura de forma única. La oferta ganadora fue de 72,000 dólares más una prima del comprador.

