Chavistas marchan en Caracas para exigir liberación de Maduro

Cientos de simpatizantes del oficialismo marcharon este martes por las calles de la capital venezolana para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al cumplirse dos meses de su detención por parte de fuerzas militares de Estados Unidos.

La captura, ocurrida el pasado 3 de enero tras una incursión militar en Caracas y tres regiones aledañas, ha mantenido al chavismo en lo que denominan una "protesta permanente".

Maduro se encuentra actualmente recluido en Nueva York, donde enfrentará un juicio por cargos federales relacionados con el narcoterrorismo.

"Venezuela no se arrodilla"

Desde una tarima en el centro de Caracas, el diputado Mervin Maldonado arengó a los asistentes antes de iniciar la movilización. "Este pueblo es sabio y valiente; va a marchar para decirle al mundo que Venezuela no se arrodilla, que es un pueblo libre", afirmó el legislador, subrayando la postura de resistencia del movimiento ante la ausencia de su líder.

Por su parte, Sheyla Martínez, integrante de la Milicia Bolivariana, declaró que las bases oficialistas mantienen una "lealtad absoluta" y exigen al gobierno estadounidense la repatriación inmediata del mandatario y de Flores.

El proceso judicial en Nueva York

Nicolás Maduro enfrenta una acusación formal que incluye cuatro cargos graves:

Tres cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo , importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Un cargo adicional por la posesión de dicho armamento.

Cilia Flores enfrenta un proceso paralelo con cuatro cargos vinculados a los de su esposo, enfocados principalmente en la conspiración para la importación de sustancias ilícitas y posesión de armas de fuego.

Disputa por el financiamiento de la defensa

En el ámbito legal, el abogado de Maduro, Barry Pollack, solicitó formalmente el pasado jueves que se desestime el caso. La defensa argumenta una vulneración al debido proceso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueara los fondos destinados al pago de honorarios legales.

Según denunció el jurista, aunque inicialmente se otorgó una licencia para recibir fondos provenientes de Venezuela el 9 de enero, la agencia emitió una enmienda apenas tres horas después que bloqueó la transacción, citando las sanciones vigentes contra el Gobierno venezolano.

Ante la imposibilidad de costear una defensa privada con activos estatales, Pollack busca que los cargos por narcotráfico y corrupción sean retirados.