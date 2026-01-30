Centro Oncológico logró eliminar tumores de páncreas en ratones

Los datos experimentales de un grupo de investigadores dirigidos por el científico Mariano Barbacid, muestran regresión completa y ausencia de resistencia

Una terapia triple contra el cáncer de páncreas logró eliminar tumores en modelos de ratón sin efectos secundarios notables, de acuerdo con resultados experimentales de un grupo de investigadores dirigidos por el reconocido científico Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España. El enfoque combina tres fármacos dirigidos a la vía molecular del gen KRAS, mutado en la mayoría de los casos de este tipo de tumor.

Los datos experimentales muestran regresión completa de tumores pancreáticos y ausencia de resistencia durante el seguimiento del estudio. El adenocarcinoma ductal de páncreas es la forma más común de esta enfermedad y presenta baja respuesta a tratamientos convencionales.

Mariano Barbacid bioquímico, fundador y director del CNIO. Ha centrado su trabajo en la una mutación responsable de aproximadamente una cuarta parte de los tumores humanos, incluidos los de pulmón, colon y páncreas. | EFE

Cómo funciona la triple terapia dirigida contra KRAS

La estrategia se basa en bloquear la actividad del gen KRAS en tres puntos distintos de su vía de señalización. KRAS aparece mutado en cerca del 90 % de los casos de cáncer de páncreas y está asociado al crecimiento y supervivencia de las células tumorales.

En lugar de actuar sobre un solo mecanismo, los investigadores aplicaron una intervención combinada para impedir rutas alternativas de activación tumoral. Con este método, los tumores tratados en ratones desaparecieron y no reaparecieron durante el periodo de observación reportado.

El gen KRAS es un gen que controla el crecimiento y la supervivencia celular. Cuando funciona correctamente, indica a la célula cuándo dividirse. Sin embargo, si sufre mutaciones, envía señales constantes que hacen que las células crezcan de manera descontrolada, provocando cáncer. Es común en tumores de páncreas, colon y pulmón, por lo que se busca bloquearlo con terapias dirigidas.

Célula de cáncer de páncreas con actividad genética | Generada con IA

Qué medicamentos integran el tratamiento experimental

El protocolo utilizó una combinación de tres compuestos con funciones distintas sobre la misma vía molecular. El primero fue daraxonrasib, un inhibidor de KRAS disponible para estudios experimentales. El segundo fue afatinib, fármaco aprobado para ciertos adenocarcinomas de pulmón.

El tercer componente fue SD36, un degradador de proteínas diseñado para reducir la presencia de factores implicados en la señalización tumoral. La acción conjunta buscó bloquear activación, transmisión de señal y estabilidad de proteínas relacionadas con el crecimiento del tumor.

Por qué buscan alternativas a la quimioterapia en cáncer de páncreas

Los tratamientos estándar contra el cáncer de páncreas han mostrado respuesta limitada en supervivencia. Reportes institucionales indican que, aunque existen fármacos aprobados desde 2021 para ciertos casos, la eficacia suele ser reducida debido a que el tumor desarrolla resistencia terapéutica tras algunos meses.

El grupo de investigación trabaja desde hace años en modelos animales de cáncer pancreático para evaluar terapias dirigidas. El objetivo es anticipar mecanismos de escape tumoral y diseñar combinaciones que mantengan el control de la enfermedad por más tiempo.

Mujeres investigadoras trabajando en laboratorio | EFE

Qué falta para probar la terapia triple en pacientes

Los responsables del estudio señalaron que los resultados abren la posibilidad de diseñar terapias combinadas para adenocarcinoma ductal de páncreas, pero precisaron que aún no existen condiciones para iniciar ensayos clínicos con esta triple combinación.

“Si bien nunca se habían obtenido resultados experimentales como los aquí descritos, todavía no estamos en condiciones de llevar a cabo ensayos clínicos con la triple terapia”.

El siguiente paso contempla validar seguridad, dosis y compatibilidad farmacológica en fases preclínicas adicionales. El desarrollo de terapias dirigidas múltiples se mantiene como una de las líneas activas de investigación en tumores pancreáticos. Para seguimiento de avances médicos y reportes de investigación oncológica, conviene revisar actualizaciones científicas especializadas.