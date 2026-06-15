Celebra primera ministra de Japón acuerdo entre Irán y EUA

Además destacó la importancia de que se garantice la navegación en Ormuz, donde transita alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, celebró el acuerdo alcanzado entre Irán y EUA para poner fin al conflicto en Oriente Medio y pidió que se garantice la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el suministro energético del archipiélago japonés.

A través de una publicación en la red social X, la mandataria expresó su expectativa de que el memorando anunciado por ambas naciones sea aplicado de forma constante y permita restablecer la seguridad en la región.

Japón busca estabilidad energética

Takaichi destacó la importancia de que se garantice la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo. El cierre de esta ruta afectó los mercados energéticos internacionales y generó preocupación en países altamente dependientes de las importaciones de hidrocarburos, como Japón.

"En el futuro, esperamos que este memorando se implemente de manera constante, que se garantice efectivamente la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, y que se logre lo antes posible un acuerdo final sobre el problema nuclear de Irán y otros asuntos".

Tokio reconoce esfuerzos diplomáticos

La jefa de Gobierno también agradeció a los países que participaron como mediadores en las negociaciones y recordó que Japón mantuvo esfuerzos diplomáticos para contribuir a la desescalada de las tensiones.

En una postura similar, el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, calificó el entendimiento entre Washington y Teherán como un paso importante hacia la resolución de la crisis.

Firma oficial será en Suiza

El acuerdo de paz fue anunciado por Estados Unidos e Irán y será firmado oficialmente el próximo 19 de junio en Suiza. Aunque los detalles aún no han sido revelados, ambas partes confirmaron que contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El conflicto se intensificó tras una ofensiva de EUA e Israel contra Irán, que derivó en una escalada regional con ataques cruzados y afectaciones al tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.