Más de 600 parejas formalizaron su unión civil en un recinto deportivo mediante una iniciativa impulsada por el Estado paraguayo.

Más de 600 parejas se dieron el "sí, quiero" este domingo en una multitudinaria boda gratuita celebrada en un recinto deportivo en Paraguay, durante una ceremonia impulsada por el Estado para facilitar la legalización de uniones de hecho, muchas de ellas formadas desde hace muchos años.

"Teníamos planes y vimos la oportunidad", declaró el contador Arturo Corbalán, de 32 años, quien formalizó su matrimonio con la oficinista Leticia Alvarenga tras más de una década de relación y una hija en común.

Al momento de dar el sí, los novios intercambiaron aros de matrimonio, declaraciones de amor y regalos, además de bailar el vals en la pista del coliseo de la Secretaría Nacional de Deportes, conocida como Arena SND, ante la atenta mirada de sus familiares desde las gradas.

Ceremonia oficial y registros digitales

El director del Registro del Estado Civil paraguayo, Maximiliano Ayala, presidió el acto junto al titular de la cartera de Justicia, Rodrigo Nicora, destacando que el matrimonio fortalece el vínculo afectivo y brinda protección jurídica a las familias.

Asimismo, los funcionarios resaltaron que esta iniciativa facilita que los hijos crezcan en un entorno legalmente constituido y anunciaron que, por primera vez, el país implementó registros digitales de matrimonio para agilizar los procesos.

Boda temática y cosplay

Entre los asistentes también contrajeron nupcias parejas de reciente formación, como la integrada por el argentino Fabián Ojeda y la paraguaya Lucía Fernández, quienes acudieron a la ceremonia disfrazados como los personajes de la popular serie japonesa Naruto (Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, respectivamente).

"Hace unos meses teníamos la idea y justo vimos la publicación de que tenían este casamiento masivo y aprovechamos la oportunidad", señaló Ojeda sobre este enlace inspirado en sus aficiones compartidas.

Ambos artistas, que se conocieron en 2023 durante un evento temático de la misma serie, celebraron su unión de una manera poco convencional, reafirmando que el amor y la creatividad pueden ir de la mano en un día tan significativo.